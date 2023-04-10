Пылевая буря накрыла автомобилистов в России

Трассу Абакан - Красноярск, которая проходит вдоль Енисея, 9 апреля накрыла пылевая буря. Из-за этого видимость снизилась почти до нуля. Видео разгула стихии завирусилось в социальных сетях.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по предположению водителей, ветер поднял пыль после распашки полей. В итоге она заполонила все в пределах видимости.

Управления МЧС Красноярского края и Республики Хакасия ранее предупреждали жителей регионов об ухудшении погодных условий. 9 апреля там ожидается усиление ветра. В некоторых районах - до 25 м/c.