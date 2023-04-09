В метро Москвы остановлено движение

Движение поездов частично остановили на синей ветке московского метро. Об этом столичный Дептранс сообщил в Telegram, передает Day.Az.

"На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения поездов от "Партизанской" до "Курской" для проверки состава. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - сказано в сообщении.