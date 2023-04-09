https://news.day.az/world/1553969.html Тяжелое ДТП в Москве - ВИДЕО
Тяжелое ДТП в Москве - ВИДЕО
Автомобиль опрокинулся, наехав на препятствие на Рязанском проспекте в Москве. Видео момента ДТП опубликовал столичный Департамент транспорта в своем Telegram-канале, передает Day.Az.
На видео автомобиль едет по шоссе, а после резко сворачивает на газон, врезается в столб и переворачивается.
"На месте работают оперативные службы города", - уточнили в департаменте.
Причины аварии, данные о пострадавших и другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре