https://news.day.az/world/1553986.html Смертельное ДТП в России - ВИДЕО
Смертельное ДТП в России - ВИДЕО
Вечером 9 апреля мужчина, управляя Ford, выехал на тротуар и сбил двух мальчиков 13 и 11 лет в городе Рыбинске Ярославской области. Один ребенок скончался на месте, второй умер в больнице.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по информации ГИБДД, за рулем иномарки находился мужчина с явными признаками опьянения. Его задержали и доставили в полицию.
"Дети получили травмы, не совместимые с жизнью. Водитель Ford находился с явными признаками опьянения. Сейчас ведется проверка", - сообщил командир взвода ОР ДПС ГИБДД МУ МВД России "Рыбинское" Игорь Серов.
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