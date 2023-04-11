Смертельное ДТП в России

Вечером 9 апреля мужчина, управляя Ford, выехал на тротуар и сбил двух мальчиков 13 и 11 лет в городе Рыбинске Ярославской области. Один ребенок скончался на месте, второй умер в больнице.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по информации ГИБДД, за рулем иномарки находился мужчина с явными признаками опьянения. Его задержали и доставили в полицию.

"Дети получили травмы, не совместимые с жизнью. Водитель Ford находился с явными признаками опьянения. Сейчас ведется проверка", - сообщил командир взвода ОР ДПС ГИБДД МУ МВД России "Рыбинское" Игорь Серов.