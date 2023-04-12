Круги из огня появились на реке на Урале

Самые настоящие круги из огня появились на поверхности болота, возникшего в реке Исети на Урале.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, многие люди стали очевидцами необычного явления.

Помимо этого, над огненными кругами возникли многометровые столбы дыма, которые можно увидеть на расстоянии нескольких сотен метров.