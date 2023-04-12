https://news.day.az/world/1554663.html Круги из огня появились на реке на Урале - ВИДЕО
Круги из огня появились на реке на Урале - ВИДЕО
Самые настоящие круги из огня появились на поверхности болота, возникшего в реке Исети на Урале.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, многие люди стали очевидцами необычного явления.
Помимо этого, над огненными кругами возникли многометровые столбы дыма, которые можно увидеть на расстоянии нескольких сотен метров.
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