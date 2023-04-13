https://news.day.az/world/1555014.html Грузовик на полном ходу врезался в жилой дом в России - ВИДЕО
Грузовик на полном ходу врезался в жилой дом в России - ВИДЕО
Фура на полном ходу врезалась в панельную пятиэтажку в городе Златоуст Челябинской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что водитель на Scania, спускаясь с горки на улице 40 лет Победы, не справился с управлением. Грузовик съехал с дороги и врезался в стену жилого дома. От удара кабина смялась, а сама машина загорелась.
Водитель погиб на месте, жители дома не пострадали.
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