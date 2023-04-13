Грузовик на полном ходу врезался в жилой дом в России

Фура на полном ходу врезалась в панельную пятиэтажку в городе Златоуст Челябинской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что водитель на Scania, спускаясь с горки на улице 40 лет Победы, не справился с управлением. Грузовик съехал с дороги и врезался в стену жилого дома. От удара кабина смялась, а сама машина загорелась.

Водитель погиб на месте, жители дома не пострадали.