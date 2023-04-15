https://news.day.az/world/1555332.html Императорский удав в метро в Петербурге - ВИДЕО
Императорский удав в метро в Петербурге - ВИДЕО
В Петербурге ищут мужчину, который провез в метро удава.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, молодой человек зашел с экзотическим животным в вагон. Змея начала обвивать поручни и напугала пассажиров. Хозяин даже не контролировал своего необычного питомца. Личность мужчины устанавливает Росприроднадзор, готовится запрос в правоохранительные органы. Императорский удав находится на грани исчезновения и запрещен к содержанию в домашних условиях.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре