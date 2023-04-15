https://news.day.az/world/1555859.html Московский полицейский устроил гонки во дворе и протаранил BMW - ВИДЕО
Московский полицейский устроил гонки во дворе и протаранил BMW - ВИДЕО
В подмосковном Красногорске сотрудник полиции за рулем иномарки устроил гонки во дворе жилого дома и протаранил BMW. Инцидент произошел 12 апреля на улице Парковая в деревне Сабурово, cообщила пресс-служба столичного МВД, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
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