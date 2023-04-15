Московский полицейский устроил гонки во дворе и протаранил BMW

Сотрудник столичной полиции за рулем Hyundai на большой скорости проехал по улице и врезался в припаркованный у обочины автомобиль. Как сообщили в МВД, все произошло в свободное от службы время, полицейский ехал на личном авто.

"В результате ДТП пострадавших нет, машины получили механические повреждения", - сообщили в МВД.

Когда гонщика задержали, он отказался проходить освидетельствование на опьянение. В отношении мужчины завели административный протокол. После аварии назначили служебную проверку. Мужчину уволят из органов, он понесет наказание в установленном законом порядке.