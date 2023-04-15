Мощный взрыв в Казани

По Сети расходятся кадры с танкового полигона в Казани. По информации интернет-пользователей, сначала прозвучал громкий хлопок, напоминающий мощный взрыв, а после над этим местом поднялось облако густого дыма, передает Day.Az со ссылкой на Царьград.

Пока неизвестно, что именно случилось на полигоне и с чем связан взрыв. Информация уточняется. Официального подтверждения информации пока нет.