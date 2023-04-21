Ожидания Гаваны от будущего отношений с Москвой

Отношения между Кубой и Россией после переизбрания на пост президента республики Мигеля Диас-Канеля станут более крепкими, заявила директор управления Европы и Канады министерства иностранных дел карибской страны Хисела Гарсия Ривера, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

Она отметила, что в настоящее время в процессе реализации находятся новые стратегические и приоритетные договоренности между сторонами.

По ее словам, отношения стран имеют историческое значение и очень сильную преемственность с момента кубинской революции в 1959 году. Она заявила, что дружба между Кубой и Россией сохранится "при любом правительстве". Дипломат также добавила, что стабильность в кубинской власти будет способствовать реализации совместных проектов.