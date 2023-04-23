Регистратор снял момент смертельного ДТП с мотоциклистом
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Мотоциклист разбился насмерть в подмосковном Домодедово. Видео страшной аварии снял регистратор проезжавшего мимо автомобиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, мотоциклист наехал на препятствие на Каширском шоссе.

"Мужчина получил тяжелые ранение и скончался в больнице", - уточнил источник телеканала.