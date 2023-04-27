https://news.day.az/world/1559109.html Мальчик чудом выжил, попав под автокран в Петербурге - ВИДЕО
Мальчик чудом выжил, попав под автокран в Петербурге - ВИДЕО
Мальчик чудом выжил, попав под автокран в Санкт-Петербурге.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, все произошло на пересечении улиц Орджоникидзе и Юрия Гагарина, когда ребенок бежал по пешеходному переходу на красный свет. В этот момент его сбил проезжающий автокран.
Отмечается, что скорая экстренно госпитализировала пострадавшего мальчика. Медики борются за его жизнь.
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