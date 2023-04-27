Мальчик чудом выжил, попав под автокран в Петербурге

Мальчик чудом выжил, попав под автокран в Санкт-Петербурге.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, все произошло на пересечении улиц Орджоникидзе и Юрия Гагарина, когда ребенок бежал по пешеходному переходу на красный свет. В этот момент его сбил проезжающий автокран.

Отмечается, что скорая экстренно госпитализировала пострадавшего мальчика. Медики борются за его жизнь.