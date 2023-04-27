Автомобиль такси врезался в стоящий грузовик в Москве

В Москве автомобиль такси врезался в стоящий грузовик. Об этом сообщает Telegram-канал "Дептранс. Оперативно". Инцидент произошел на МКАД, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На внешней стороне 97 км МКАД водитель въехал в стоящий автомобиль. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

Судя по видео, грузовой автомобиль стоял на обочине с включенной аварийной сигнализацией, когда в него врезался автомобиль такси. Обе машины получили серьезные повреждения.