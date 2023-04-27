https://news.day.az/world/1559115.html Автомобиль такси врезался в стоящий грузовик в Москве - ВИДЕО
Автомобиль такси врезался в стоящий грузовик в Москве - ВИДЕО
В Москве автомобиль такси врезался в стоящий грузовик. Об этом сообщает Telegram-канал "Дептранс. Оперативно". Инцидент произошел на МКАД, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"На внешней стороне 97 км МКАД водитель въехал в стоящий автомобиль. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
Судя по видео, грузовой автомобиль стоял на обочине с включенной аварийной сигнализацией, когда в него врезался автомобиль такси. Обе машины получили серьезные повреждения.
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