Грузовик раздавил шесть легковушек в России, есть погибшие

Смертельное ДТП произошло в Подмосковье. Там грузовик въехал в шесть легковушек, погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, авария произошла на Киевском шоссе в Наро-Фоминском районе Московской области.

Легковушки остановились на красный сигнал светофора. В этот момент в вереницу машин на огромной скорости влетел грузовик и буквально раздавил несколько машин. Всего в ДТП оказались вовлечены семь автомобилей.

Между тем, по данным источника РЕН ТВ, столкнулись грузовик и четыре легковушки.

Погибли четыре человека, двое из них - дети. Еще два человека получили травмы.

В пресс-службе прокуратуры Подмосковья уточнили, что погибшим детям было 7 и 10 лет.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.