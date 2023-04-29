Грузовик раздавил шесть легковушек в России, есть погибшие - ВИДЕО
Смертельное ДТП произошло в Подмосковье. Там грузовик въехал в шесть легковушек, погибли четыре человека, в том числе двое детей.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, авария произошла на Киевском шоссе в Наро-Фоминском районе Московской области.
Легковушки остановились на красный сигнал светофора. В этот момент в вереницу машин на огромной скорости влетел грузовик и буквально раздавил несколько машин. Всего в ДТП оказались вовлечены семь автомобилей.
Между тем, по данным источника РЕН ТВ, столкнулись грузовик и четыре легковушки.
Погибли четыре человека, двое из них - дети. Еще два человека получили травмы.
В пресс-службе прокуратуры Подмосковья уточнили, что погибшим детям было 7 и 10 лет.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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