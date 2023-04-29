https://news.day.az/world/1560055.html Смертельное ДТП в Санкт-Петербурге - ВИДЕО
Смертельное ДТП в Санкт-Петербурге - ВИДЕО
Один человек погиб, еще четыре получили травмы в результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Санкт-Петербурге, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По словам очевидцев, водитель легковушки вылетел на "встречку" и врезался в рейсовый автобус в районе Нового Петергофа.
"В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, четыре пассажира автобуса пострадали, среди них девочка 12 лет и юноша 17 лет, а также две женщины".
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