Смертельное ДТП в Санкт-Петербурге

Один человек погиб, еще четыре получили травмы в результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Санкт-Петербурге, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам очевидцев, водитель легковушки вылетел на "встречку" и врезался в рейсовый автобус в районе Нового Петергофа.

"В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, четыре пассажира автобуса пострадали, среди них девочка 12 лет и юноша 17 лет, а также две женщины".