Страшное ДТП в России

Страшная авария в Нижегородской области с участием четырех грузовиков и легковушки произошла из-за лопнувшего у фуры колеса, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В массовом ДТП погибли четыре человека, еще двое пострадали. Автомобили столкнулись на 565 км автодороги М-7 "Волга" в городском округе Воротынский.

Отмечается, что в аварию попали три большегруза, "Газель" и легковой автомобиль KIA.

"По предварительной версии, авария произошла из-за разрыва колеса большегруза MAN", - отметил источник РЕН ТВ.

После этого фура вылетела на встречку, где врезалась в автомобиль KIA.

"Погиб водитель MAN, а так же водитель и две пассажирки машины KIA", - добавил наш собеседник.

Состояние пострадавших не уточняется.