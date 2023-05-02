Страшное ДТП в России - ВИДЕО
Страшная авария в Нижегородской области с участием четырех грузовиков и легковушки произошла из-за лопнувшего у фуры колеса, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
В массовом ДТП погибли четыре человека, еще двое пострадали. Автомобили столкнулись на 565 км автодороги М-7 "Волга" в городском округе Воротынский.
Отмечается, что в аварию попали три большегруза, "Газель" и легковой автомобиль KIA.
"По предварительной версии, авария произошла из-за разрыва колеса большегруза MAN", - отметил источник РЕН ТВ.
После этого фура вылетела на встречку, где врезалась в автомобиль KIA.
"Погиб водитель MAN, а так же водитель и две пассажирки машины KIA", - добавил наш собеседник.
Состояние пострадавших не уточняется.
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