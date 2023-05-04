https://news.day.az/world/1560940.html Тяжелое ДТП в России - ВИДЕО
Тяжелое ДТП в России - ВИДЕО
В подмосковном Зеленограде два человека погибли в аварии. По информации РЕН ТВ, это произошло на Фирсановском шоссе.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, возле заправки водитель мотоцикла выехал на встречную полосу и влетел в легковушку. В результате, мотоциклист и его пассажир скончались на месте.
"Водитель легковушки в аварии не пострадал", - добавил источник РЕН ТВ.
На место выехали правоохранительные органы. Устанавливаются все обстоятельства смертельной аварии.
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