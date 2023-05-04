Тяжелое ДТП в России

В подмосковном Зеленограде два человека погибли в аварии. По информации РЕН ТВ, это произошло на Фирсановском шоссе.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, возле заправки водитель мотоцикла выехал на встречную полосу и влетел в легковушку. В результате, мотоциклист и его пассажир скончались на месте.

"Водитель легковушки в аварии не пострадал", - добавил источник РЕН ТВ.

На место выехали правоохранительные органы. Устанавливаются все обстоятельства смертельной аварии.