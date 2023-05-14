Машина вылетела с трассы во время гонки и несколько раз перевернулась

Неожиданная развязка заездов на скорость в Приморье: один из участников драг-рейсинга на полном ходу вылетел с трассы, автомобиль несколько раз перевернулся и остановился в десятках метров от полотна.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в таких гонках автомобили стартуют попарно, а задача гонщиков - обогнать друг друга на прямой. Однако гонщик не смог удержаться на трассе - машина резко вильнула, ее занесло, и она пересекла полотно прямо перед соперником - тот едва избежал столкновения на огромной скорости.

В результате автомобиль практически полностью разбит, а вот гонщик не пострадал благодаря силовому каркасу.