https://news.day.az/world/1564216.html Машина вылетела с трассы во время гонки и несколько раз перевернулась - ВИДЕО
Машина вылетела с трассы во время гонки и несколько раз перевернулась - ВИДЕО
Неожиданная развязка заездов на скорость в Приморье: один из участников драг-рейсинга на полном ходу вылетел с трассы, автомобиль несколько раз перевернулся и остановился в десятках метров от полотна.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в таких гонках автомобили стартуют попарно, а задача гонщиков - обогнать друг друга на прямой. Однако гонщик не смог удержаться на трассе - машина резко вильнула, ее занесло, и она пересекла полотно прямо перед соперником - тот едва избежал столкновения на огромной скорости.
В результате автомобиль практически полностью разбит, а вот гонщик не пострадал благодаря силовому каркасу.
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