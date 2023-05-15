https://news.day.az/world/1564628.html Учения НАТО начались в Финляндии - ВИДЕО
Учения НАТО начались в Финляндии - ВИДЕО
В Финляндии начались крупные военные учения "Удар молнии-23". Они проходят в Лапландии - регионе, который граничит с Россией, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Помимо финских пограничников, сухопутных войск и ВВС, в маневрах участвуют военные из США, Великобритании, Швеции и Норвегии. В общей сложности 8 тысяч человек. Параллельно идет подготовка к другим учениям - "Северный лес" в том же районе.
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