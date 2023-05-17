https://news.day.az/world/1565005.html Машина вспыхнула на парковке в Петербурге - ВИДЕО
Машина вспыхнула на парковке в Петербурге - ВИДЕО
Легковой автомобиль загорелся вечером 16 мая на стоянке в Санкт-Петербурге, сообщает 78.ru.
Портал уточняет, что инцидент произошел возле дома по адресу Пулковское шоссе 42к6. Огонь быстро охватил иномарку и до приезда пожарных успел зацепить стоящий рядом Hyundai. У него поврежден бампер.
Пожар локализовали за 25 минут. О пострадавших не сообщается. Причина возгорания также неизвестна.
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