Машина вспыхнула на парковке в Петербурге

Легковой автомобиль загорелся вечером 16 мая на стоянке в Санкт-Петербурге, сообщает 78.ru.

Портал уточняет, что инцидент произошел возле дома по адресу Пулковское шоссе 42к6. Огонь быстро охватил иномарку и до приезда пожарных успел зацепить стоящий рядом Hyundai. У него поврежден бампер.

Пожар локализовали за 25 минут. О пострадавших не сообщается. Причина возгорания также неизвестна.