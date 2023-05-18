Смертельное ДТП в России

В Чувашии пьяный лихач на Mercedes так отчаянно уходил от полицейской погони, что устроил аварию. Он даже не притормозил перед перекрестком и на скорости больше 100 км в час протаранил стоявшую на светофоре машину.

Сильнейший удар - и обе иномарки отбросило на несколько десятков метров. В результате сам лихач не пострадал, а вот во втором автомобиле ранения получили два человека. Их госпитализировали. Позднее один из пострадавших скончался.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, пьяный гонщик пытался скрыться с места другой аварии, которую устроил за несколько минут до этого. Водитель никак не мог смириться с задержанием и закатил истерику, поэтому на время оформления ДТП его пришлось приковать наручниками к машине.

"У предполагаемого виновника ДТП установлено состояние алкогольного опьянения, в 2020 году 33-летний житель Чебоксар привлекался к административной ответственности за нетрезвую езду, лишен прав. Обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в пресс-службе МВД по Чувашской Республике.