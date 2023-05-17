Успешная антитеррористическая операция в Грузии

В ходе контртеррористической операции, которая прошла одновременно в четырех местах в Грузии, задержаны шесть человек по подозрению в связях с террористической организацией "Исламское государство", передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

"Установлено, что указанные лица имели связи с одним из влиятельных лидеров террористической организации "Исламское государство" и под его руководством планировали различные виды террористической деятельности в ряде стран", - говорится в сообщении.

СГБ отмечает, что при обысках изъята символика террористической организации, носители электронной информации, боеприпасы, взрывчатые вещества и другие улики.

Дело расследуется по статьям о вступлении в террористическую организацию иностранного государства, содействию террористической деятельности, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.