https://news.day.az/world/1565320.html Водитель на Gelandewagen устроил массовое ДТП в Краснодаре - ВИДЕО
Водитель на Gelandewagen устроил массовое ДТП в Краснодаре - ВИДЕО
Водитель на Gelandewagen устроил массовое ДТП в Краснодаре. Инцидент случился на перекрестке улиц Северной и Костылева, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Там водитель Gelandewagen решил проехать на запрещающий сигнал светофора, из-за чего в него врезался Hyundai.
После столкновения внедорожник перевернулся и задел еще два автомобиля, которые в момент аварии стояли в пробке на встречной полосе.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре