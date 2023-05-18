Водитель на Gelandewagen устроил массовое ДТП в Краснодаре. Инцидент случился на перекрестке улиц Северной и Костылева, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Там водитель Gelandewagen решил проехать на запрещающий сигнал светофора, из-за чего в него врезался Hyundai.

После столкновения внедорожник перевернулся и задел еще два автомобиля, которые в момент аварии стояли в пробке на встречной полосе.