https://news.day.az/world/1565336.html Автомобиль врезался в отбойник после ДТП в Москве - ВИДЕО
Автомобиль врезался в отбойник после ДТП в Москве - ВИДЕО
В Москве легковой автомобиль врезался в дорожное ограждение после ДТП с другой машиной. Об этом сообщает Telegram-канал "Дептранс. Оперативно", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"На внутренней стороне 75-го километра МКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей, после чего один из них столкнулся с отбойником", - говорится в сообщении.
Судя по видео, автомобиль резко перестроился через две полосы, где в него врезалась другая машина, которая отлетела в отбойник.
Данных о пострадавших нет. Полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии.
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