Автомобиль врезался в отбойник после ДТП в Москве

В Москве легковой автомобиль врезался в дорожное ограждение после ДТП с другой машиной. Об этом сообщает Telegram-канал "Дептранс. Оперативно", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На внутренней стороне 75-го километра МКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей, после чего один из них столкнулся с отбойником", - говорится в сообщении.

Судя по видео, автомобиль резко перестроился через две полосы, где в него врезалась другая машина, которая отлетела в отбойник.

Данных о пострадавших нет. Полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии.