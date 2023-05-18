https://news.day.az/world/1565496.html Московская полиция перекрыла Дмитровское шоссе - ВИДЕО
Московская полиция перекрыла Дмитровское шоссе - ВИДЕО
На Дмитровском шоссе полиция перекрыла движение, чтобы пропустить утку с утятами. Об этом сообщает Telegram-канал "Московские новости".
"Семейство каждый день ходит в сторону Ангарских прудов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, к счастью, каждый раз находятся добрые люди, которые их пропускают", - говорится в сообщении.
Судя по видео, в перекрытии движения участвовал один служебный автомобиль Renault Logan, а также два сотрудника полиции. О том, сколько времени было перекрыто шоссе, не сообщается.
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