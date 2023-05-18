Московская полиция перекрыла Дмитровское шоссе

На Дмитровском шоссе полиция перекрыла движение, чтобы пропустить утку с утятами. Об этом сообщает Telegram-канал "Московские новости".

"Семейство каждый день ходит в сторону Ангарских прудов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, к счастью, каждый раз находятся добрые люди, которые их пропускают", - говорится в сообщении.

Судя по видео, в перекрытии движения участвовал один служебный автомобиль Renault Logan, а также два сотрудника полиции. О том, сколько времени было перекрыто шоссе, не сообщается.