https://news.day.az/world/1565972.html В Грузии неспокойно - ФОТО - ВИДЕО
В Грузии неспокойно - ФОТО - ВИДЕО
У парламента Грузии проходит акция против прямого авиасообщения между Россией и Грузией, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.
Собравшиеся требуют немедленного запрета прямых авиарейсов из России.
Перед законодательным органом собрались политики, гражданские активисты и рядовые граждане.
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