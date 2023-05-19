В Грузии неспокойно
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У парламента Грузии проходит акция против прямого авиасообщения между Россией и Грузией, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

Собравшиеся требуют немедленного запрета прямых авиарейсов из России.

Перед законодательным органом собрались политики, гражданские активисты и рядовые граждане.