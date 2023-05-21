Около десятка машин столкнулись на трассе у Екатеринбурга

На трассе "Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов" 21 мая столкнулись порядка десяти автомобилей. Одной из причин стала сильная задымленность, вызванная природными пожарами.

Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, движение транспорта по указанному отрезку трассы осуществляется только по левой полосе, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Причиной ДТП стало несоблюдение скоростного режима, дистанции в условиях недостаточной видимости, которая возникла из-за задымления от пожаров", - говорится в сообщении ведомства.

Пострадавших нет.