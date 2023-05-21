https://news.day.az/world/1566242.html Около десятка машин столкнулись на трассе у Екатеринбурга - ВИДЕО
Около десятка машин столкнулись на трассе у Екатеринбурга - ВИДЕО
На трассе "Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов" 21 мая столкнулись порядка десяти автомобилей. Одной из причин стала сильная задымленность, вызванная природными пожарами.
Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, движение транспорта по указанному отрезку трассы осуществляется только по левой полосе, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Причиной ДТП стало несоблюдение скоростного режима, дистанции в условиях недостаточной видимости, которая возникла из-за задымления от пожаров", - говорится в сообщении ведомства.
Пострадавших нет.
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