В Санкт-Петербурге автомобиль врезался в кафе с шавермой

В Санкт-Петербурге китайский автомобиль Kaiyi E5 врезался в здание кафе, в котором продают шаверму. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Садовая. Мужчина припарковал фургон около кафе с шавермой. Затем открыл задние двери и забрался внутрь. Возможно, это спасло ему жизнь - в этот момент мимо пролетел Kaiyi E5 и врезался в стену дома.

По предварительным данным, водитель седана был трезв, он не справился с управлением.