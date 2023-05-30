https://news.day.az/world/1568774.html Москва атакована беспилотниками - ВИДЕО
Москва атакована беспилотниками - ВИДЕО
В своем Телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром 30 мая произошла атака беспилотников в Москве. В результате этой атаки несколько зданий получили незначительные повреждения.
Как сообщает во втоорник Day.Az, Собянин также отметил, что все экстренные службы находятся на местах происшествий и на данный момент нет серьезных пострадавших.
"В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА. Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры", - добавил мэр.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре