Период коалиционных правительств в Турции закрыт навсегда

Выборы 14 и 28 мая в Турции вновь продемонстрировали доверие народа к президентской системе правления. Об этом заявил президент Реджем Тайип Эрдоган, выступая в среду в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Турецкий лидер подчеркнул, что период коалиционных правительств, когда состав Кабмина Турции менялся каждый 3-5 месяцев, раз и навсегда закрыт.​​​​​​​

"Уровень демократии в современной Турции достиг уровня, к которому стремятся многие государства мира. Наша страна развивается по всем направлениям. Мы не остановимся вплоть до достижения всех заявленных целей. Для этого очень важна слаженность работы всех трех ветвей власти", - сказал глава государства.

Глава государства напомнил, что вопреки кризисам на международной арене, турецкая экономика в последние годы росла в среднем на 5,5 процентов в год.

Эрдоган выразил уверенность в том, что благодаря концепции "Столетие Турции", будут достигнуты еще более впечатляющие результаты.