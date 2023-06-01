Япония и США обсуждают разработку систем перехвата гиперзвукового оружия

Япония и США намерены сотрудничать в области беспилотников, в также обсуждают возможность совместной разработки систем перехвата гиперзвукового оружия. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции японский министр обороны Ясукадзу Хамада после встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Что касается сотрудничества в области оборонительных вооружений и технологий, мы договорились продвигать дискуссию и укреплять сотрудничество в области беспилотников и [обсуждаем] возможности совместной разработки будущих [систем] перехвата для противодействия гиперзвуковым технологиям", - сказал он.

Японские СМИ в декабре прошлого года сообщали, что Япония и США планируют рассмотреть возможность совместного исследования ракетных технологий для перехвата гиперзвуковых планирующих боевых блоков на высотах, где нынешние системы ПРО неэффективны. В частности, речь идет о разработке, начиная с 2023 года крупных ракетных двигателей и других компонентов для перехватчиков.

Остин также заявил, что Соединенные Штаты и Япония создают критически важные связи между своими военно-промышленными комплексами и поставщиками продукции оборонного назначения. "Мы работаем вместе над продвинутыми технологиями, включая гиперзвуковые [вооружения], автономные системы, сопрягаемые с истребителями, и современные системы противовоздушной обороны. И мы расширяем сотрудничество между нашими оборонными цепочками поставок, а также выстраиваем критически важные связи между нашими военно-промышленными комплексами", - сказал шеф Пентагона, не вдаваясь в детали.