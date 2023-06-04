https://news.day.az/world/1570395.html Тайвань зафиксировал приближение 15 летательных аппаратов НОАК
Тайвань зафиксировал приближение 15 летательных аппаратов НОАК
Оборонное ведомство Тайваня зафиксировало за минувшие сутки приближение к острову 15 летательных аппаратов и 7 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Как указывается в заявлении, два противолодочных вертолета КА-28 вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня.
В сообщении подчеркивается, что в ответ была поднята авиация, а также переданы предупреждения.
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