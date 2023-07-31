Турция занимает пятое место в Европе по объему возобновляемых источников энергии.

Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на TurkicWorld.

"В настоящее время на повестке дня стоит очень серьезное соглашение с Саудовской Аравией в области энергетики. Был подписан контракт со странами Персидского залива на сумму 29,7 млрд доллара. Сотрудничество в области энергетики также может разрешить конфликты в регионе", - добавил он.

A.Байрактар также подчеркнул, что инвестиции Турции в возобновляемую и ядерную энергию продолжаются.

"Одна из наших целей на 2023-2053 годы - это возобновляемые источники энергии, которые являются основным приоритетом. Мы продолжаем разведку нефти с собственными буровыми и сейсмическими судами. Мы должны увеличить природный газ и электричество в Турции. Первый этап, связанный с разведкой нефти в Габаре и Черном море, завершен. Цель на 2024 год - ежедневная добыча 200 тысяч баррелей нефти", - отметил он.

Турецкий министр также сообщил, что производство электроэнергии с первого блока атомной электростанции "Аккую" намечено на 2024 год.

Напомним, что 2 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об открытии новых запасов нефти в районах Джуди и Габар в провинции Ширнак на юго-востоке страны.