Правящая партия Армении побоялась портить отношения с Азербайджаном

Осенняя сессия парламента Армении, как ожидается, будет бурной, поскольку депутаты намерены обсудить и законопроект, представленный инициативой "Айакве", передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Как отмечают местные СМИ, предполагается, что законодательная инициатива, криминализирующая отказ от права на "самоопределение народа Карабаха" и принижение значения "геноцида армян", будет представлена в парламент в середине сентября. Она должна быть одобрена большинством голосов, однако, по данным газеты, правящая фракция "Гражданский договор" будет голосовать против.