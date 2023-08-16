Армянские политические элиты "спасают" нацию, находясь в дорогущих отпусках

Автор: Байрам Эльшадов

Пока рядовые граждане Армении борятся с экономическими сложностями, проблемами фрагментации общества и политическими бедами, армянские чиновники уходят в отрыв. География весьма обширна. Тут и Норвегия, и Египет, и Греция, помимо всего прочего.

Вот, к примеру, самый главный националист и армянофил страны Арцвик Минасян ищет пути "спасения" карабахских армян из "блокады" где-то в Египте.

И хоть в стране кризис, внешняя политика летит к чертям, режим отдыха нарушать нельзя. Ведь билеты забронированы, не пропадать же добру.

Даже сказать ему нечего, разве что пожелать хорошего отдыха после "упорного и плодотворного труда на благо нации".

Этому примеру последовал и министр обороны Сурен Папикян, который направился в Грецию. Как он себе позволил отдых, конечно, интересный вопрос, который задают себе армяне. Ведь за год положение в армии совсем не улучшилось, родители некоторых участников 44-дневной войны так и не знают участи своих детей, да и в стране все еще пытаются осмыслить поражение в войне. Но и тут философия такая, как у Минасяна - главное думать о себе, а все и всё остальное не так и важно.

А Ален Симонян, спикер парламента Армении, судя по всему, не любит жаркую погоду и предпочитает находиться в более умеренном климате летом. Выбор точки назначения спикера пал на прохладную Норвегию. Да, на пляже там не отдохнешь, но насладиться красотой природы и душевным спокойствием, тем не менее, возможно.

Читателям весьма интересно понять, почему армянские политики так расслаблены и не испытывают угрызений совести от того, что люди, за интересы которых они так отважно "сражаются", находятся в "блокаде", пока сами эти политики наслаждаются дорогим отдыхом.

Может быть, два ответа на этот вопрос. Первый - все политики в Армении моральные банкроты. Второй - никакой "блокады" нет. И если мы имеем два одинаково возможных объяснения, то по бритве Оккамы следует использовать самое простое. Согласитесь, что сложно будет с уверенностью говорить, что абсолютно все высокопоставленные чиновники в Армении настолько бесчеловечны, чтобы спокойно наслаждаться отдыхом в столь "тяжелые" времена.

Тем более, что мы много раз демонстрировали надуманность обвинений армянской стороны.

Ведь, согласитесь, как можно проводить свадьбы, дни рождения и прочие застолья, если действительно нет еды. Не говоря уже об улыбках и явно счастливых людях, которые наслаждаются жизнью. Также как и армянские политики, которые едут на дорогие курорты. И как тут не вспомнить известную фразу о "пире во время чумы"?