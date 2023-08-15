Снайперы российской базы в Армении показали армянам уровень своей подготовки

Снайперы 102-й российской военной базы в Армении приняли участие в тренировке по отработке навыков маскировки и скрытного передвижения в условиях высокогорья.

Как передает Day.Az, в пресс-службе Южного военного округа МО РФ сообщили, что снайперы выполнили задачи по организации огневой позиции и маскировки с использованием подручных и специальных средств.

Военнослужащие ЮВО также отработали незаметную смену позиции при передвижении на открытой местности и территориях с минимальным количеством естественных укрытий по ранее указанному маршруту.

Сменив позицию, снайперы приступили к разведке целей с применением современных технических средств наблюдения и прицеливания в светлое и темное время суток.

