https://news.day.az/world/1589655.html Ален Симонян встретился с новым послом Ирана
Ален Симонян встретился с новым послом Ирана
Спикер парламента Армении Ален Симонян провел встречу с новым послом Ирана Мехди Собхани.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, основными темами стали двусторонние отношения и ситуация в регионе.
Спикер армянского парламента также выразил соболезнования послу Ирана в связи с терактом в мечете в Ширазе.
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