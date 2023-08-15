Ален Симонян встретился с новым послом Ирана

Спикер парламента Армении Ален Симонян провел встречу с новым послом Ирана Мехди Собхани.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, основными темами стали двусторонние отношения и ситуация в регионе.

Спикер армянского парламента также выразил соболезнования послу Ирана в связи с терактом в мечете в Ширазе.