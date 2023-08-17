Сотрудники армянской почты помогли чиновникам присвоить более полумиллиона долларов

Двое сотрудников национального почтового оператора Армпочта содействовали краже государственных средств, выделенных на социальную помощь малоимущим в Варденисе.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По материалам дела, глава территориального отделения социального содействия Вардениса А.А. вместе с двумя сотрудниками разработали схему, по которой присваивали государственные средства, выписывая их на имена сельчан. Они предоставляли поддельные списки граждан, которые якобы получали деньги. Сотрудники компании же утверждали эти списки и получали за это вознаграждение. Таким образом было похищено 257 млн драмов ($643 тыс).