Уткин поиздевался над армянами

Автор: Байрам Эльшадов

Мания величия и мнимая созидательность армян уже порядком поднадоела всем. В этот раз не выдержал известный комментатор Василий Уткин и решил выложить все свои мысли по этому вопросу, но сделал он это в своеобразной форме, которую сейчас стало модно называть троллингом.

Василий Уткин в коротком видео "признал", что в Армении придумали все, включая христианство, и коньяк, который, как отметил известный комментатор, "называется по названию французской провинции чисто по недоразумению". Казалось бы, тут можно было и остановиться, но оказывается, что в Армении даже хлеб придумали. И как его правильно есть. Как жили бы на люди на планете, если не было бы армян...

Но Василий Уткин рассказал еще об одной черте армян, а точнее об обидчивости. Как оказалось, если поиронизировать над армянскими "изобретениями", то это может очень сильно задеть армян.

"Вот если вы попробуете поиронизировать, например, скажете, что в Армении потому плохие дороги, что это не просто асфальт, а мемориальный асфальт, который был когда-то изобретен, он древнейший в мире и его нельзя трогать, то на вас, наверное, здорово обидятся", - отметил он.

Нам остается лишь поблагодарить Василия Уткина за столь подробный экскурс в мир армянских "достижений" и отметить его глубинное понимание тонкостей армянской психологии.

Интересно, понимают ли в Армении то, что их "гениальность" и "уникальность" никто не воспринимает серьезно и над ними откровенно потешаются?