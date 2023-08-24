Российский дипломат стал нежелательным лицом в Армении

Экс-руководителю филиала "Россотрудничества" в Армении Виктору Кривопускову запретили въезд в Армению.

Как передает Day.Az со cсылкой на армянские СМИ, в ереванском аэропорту "Звартноц" дипломату, главе Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией не дали пересечь границу.

Кривопусков прилетел в четверг рано утром из Москвы.

Кривопусков возглавлял представительство "Россотрудничества" в Армении в 2009-2013 гг., занимал также пост советника посольства РФ в Армении.