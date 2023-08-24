https://news.day.az/world/1592025.html Российский дипломат стал нежелательным лицом в Армении
Российский дипломат стал нежелательным лицом в Армении
Экс-руководителю филиала "Россотрудничества" в Армении Виктору Кривопускову запретили въезд в Армению.
Как передает Day.Az со cсылкой на армянские СМИ, в ереванском аэропорту "Звартноц" дипломату, главе Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией не дали пересечь границу.
Кривопусков прилетел в четверг рано утром из Москвы.
Кривопусков возглавлял представительство "Россотрудничества" в Армении в 2009-2013 гг., занимал также пост советника посольства РФ в Армении.
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