https://news.day.az/world/1592037.html Армян позвали на военные сборы
Сборы пройдут среди рядовых, прапорщиков и офицеров запаса для поддержания военных навыков, а также подготовки офицеров запаса из прапорщиков. Как и прежде, каждая группа резервистов будет привлекаться не более чем на 25 календарных дней.
Армян позвали на военные сборы
Очередные сборы резервистов пройдут в Армении. Постановление об этом было принято на заседании правительства, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Сборы пройдут среди рядовых, прапорщиков и офицеров запаса для поддержания военных навыков, а также подготовки офицеров запаса из прапорщиков. Как и прежде, каждая группа резервистов будет привлекаться не более чем на 25 календарных дней.
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