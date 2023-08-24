Армян позвали на военные сборы

Очередные сборы резервистов пройдут в Армении. Постановление об этом было принято на заседании правительства, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Сборы пройдут среди рядовых, прапорщиков и офицеров запаса для поддержания военных навыков, а также подготовки офицеров запаса из прапорщиков. Как и прежде, каждая группа резервистов будет привлекаться не более чем на 25 календарных дней.

