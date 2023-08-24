Зятю Саргсяна вновь предъявлено обвинение

Генпрокуратура Армении возбудила новое уголовное преследование в отношении Микаэла Минасяна - зятя третьего президента Сержа Саргсяна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, обвинение предъявлено в рамках известного дела о продаже "Дзора ГЭС", в котором ранее фигурировал и бывший министр обороны Сейран Оганян.

Уголовное дело по факту продажи гидростанции по заниженной цене было возбуждено еще весной 2020 года. По версии следствия, в 2010 году тайным решением правительства за подписью министра обороны и в нарушение ряда законов пакет акций ЗАО "Дзора ГЭС" стоимостью 4 млрд 646 млн 400 тысяч драмов (около $9 миллионов по действующему на тот момент курсу) был отчужден за 3 млрд 600 млн драмов ($7 миллионов) в пользу компании "Дзорагет гидро".

Позже под предлогом поощрения развития гидроэнергетики в стране, однако фактически - с целью установления льгот для ООО "Дзорагет гидро", члены комиссии по регулированию общественных услуг единогласно одобрили решение правительства. Таким образом, "Дзорагет гидро" мощностью в 26,4 МВт была включена в список малых гидроэлектростанций (подразумевало налоговые льготы - ред.). В результате, по подсчетам следственного органа, "Дзорагет гидро" в 2012-2016 годах получила дополнительную прибыль в размере более 3,7 млрд драмов (около $9,6 млн).

Минасян в этой связи обвиняется в легализации средств, полученных преступным путем. Как считает прокуратура, зять экс-президента скрыл то, что является бенефициаром 30% акций компании, в результате чего в 2011-2016 годах получил 1,1 млрд драмов в качестве дивидендов. Часть этих средств Минасян "обелил" путем слияния с другими своими доходами.

Отметим, Минасян в 2008-2012 гг. был первым заместителем главы администрации президента, в 2013-2018 гг. занимал должность посла Армении в Ватикане. В настоящее время объявлен в розыск по ряду других обвинений.