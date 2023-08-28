Солдаты ВС Армении погибли
Кредит наличными в ВТБ с минимальной процентной ставкой от 10,99%

Двое военнослужащих одной из воинских частей Минобороны Армении погибли при невыясненных обстоятельствах.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, соответствующую информацию распространило оборонное ведомство страны.

Согласно источнику, 27 августа военнослужащие Артем Айказян и Армен Хачатрян получили смертельное огнестрельное ранение.

Ведется следствие для выяснения всех обстоятельств трагедии.