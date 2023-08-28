В ДР Конго боевики убили в церкви 14 человек

По меньшей мере 14 человек убиты в церкви на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Reuters.

Боевики атаковали людей во время воскресной службы 27 августа, отмечает оно.

В свою очередь конголезская радиостанция Okapi передает, что нападавшие боевики были членами группировки "Кооператив для развития Конго" (CODECO), действующей в провинции Итури.

CODECO возникла более двух десятилетий назад из вооруженных ополченцев проживающего в восточных районах ДРК народа ленду. С течением времени она превратилась в бандитское формирование.