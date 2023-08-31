Бывший мэр Еревана попал под прицел прокуратуры

Генеральная прокуратура Армении начала уголовное расследование против бывшего мэра Еревана.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространила пресс-служба Генпрокуратуры Армении.

Бывший мэр, злоупотребив должностными полномочиями, незаконно приватизировал территорию "Дворца молодежи" в Ереване.

Общая стоимость контракта, заключенного для приватизации этой территории, была установлена в 506 млн драмов (1.3 миллиона долларов).

В настоящее время расследуются все факты по присвоению мэром государственных средств.