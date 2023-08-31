https://news.day.az/world/1594073.html Бывший мэр Еревана попал под прицел прокуратуры
Бывший мэр Еревана попал под прицел прокуратуры
Генеральная прокуратура Армении начала уголовное расследование против бывшего мэра Еревана.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространила пресс-служба Генпрокуратуры Армении.
Бывший мэр, злоупотребив должностными полномочиями, незаконно приватизировал территорию "Дворца молодежи" в Ереване.
Общая стоимость контракта, заключенного для приватизации этой территории, была установлена в 506 млн драмов (1.3 миллиона долларов).
В настоящее время расследуются все факты по присвоению мэром государственных средств.
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