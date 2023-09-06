Пашинян начинает раздражать Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян начинает испытывать терпение России.

Как передает Day.Az, об этом в интервью российским СМИ заявил член Совета по международным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.

По его словам, планы Армении провести учения с США - демонстративный шаг, показывающий, что Ереван стремится ориентироваться на Запад.

Безпалько отметил, что Пашинян делает ряд демонстративных шагов, которые неприемлемы для союзнических отношений с Россией, и тем самым начинает испытывать терпение России.

Предпринятые шаги, в свою очередь, являются наглядным доказательством того, что руководство Армении хочет разорвать отношения с Россией.

По мнению российского политолога, существует риск выхода Армении из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).