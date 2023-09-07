Армения зовет резервистов в армию

С 1 октября по 8 декабря в Армении пройдут очередные сборы резервистов.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, постановление об этом было утверждено на заседании правительства в четверг.

Сборы объявляются для повышения подготовленности резервистов, будут привлечены и надлежащие транспортные средства.

Сборы проходят среди рядовых, прапорщиков и офицеров запаса, а каждая группа резервистов привлекается не более чем на 25 календарных дней.

