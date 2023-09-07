https://news.day.az/world/1595750.html Армения зовет резервистов в армию
Сборы проходят среди рядовых, прапорщиков и офицеров запаса, а каждая группа резервистов привлекается не более чем на 25 календарных дней.
Армения зовет резервистов в армию
С 1 октября по 8 декабря в Армении пройдут очередные сборы резервистов.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, постановление об этом было утверждено на заседании правительства в четверг.
Сборы объявляются для повышения подготовленности резервистов, будут привлечены и надлежащие транспортные средства.
Сборы проходят среди рядовых, прапорщиков и офицеров запаса, а каждая группа резервистов привлекается не более чем на 25 календарных дней.
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