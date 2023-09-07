Захарова не оценила слова Симоняна о "какой-то секретарше"
"Сложно поспорить, что у него с уровнем явные проблемы".
Как передает Day.Az, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова спикера парламента Армении Алена Симоняна, назвавшего ее "какой-то секретаршей".
"И хочу сказать слова поддержки всем "секретаршам" планеты. Подруги! Ваша работа, работа не "секретарши", а "секретаря" - залог успеха даже самого высокопоставленного начальника. Без вашего ежедневного кропотливого труда, включающего составление графиков, организацию встреч, работу с документами, приём звонков и миллион разных забот, всё пойдёт прахом", - отметила Захарова.
Отметим, Захарова, комментируя критику Симоняна по ситуации с российскими миротворцами, назвала заявления армянских официальных лиц "хамством". В ответ Симонян назвал Захарову "какой-то секретаршей какого-то ведомства" и заявил, что не будет ей отвечать.
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