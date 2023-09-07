https://news.day.az/world/1595956.html В Армении неизвестные похитили пророссийского оппозиционного блогера
В Армении неизвестные похитили пророссийского оппозиционного блогера
6 сентября около 21:00 пророссийский блогер и активист Микаэль Бадалян был похищен неизвестными в масках возле отеля в Горусе, где он остановился.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, за день до инцидента Бадалян принял участие в одной из программ радио "Спутник".
Во время передачи он выступил с резкими обвинениями в адрес правительства Армении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре