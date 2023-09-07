В Армении неизвестные похитили пророссийского оппозиционного блогера

6 сентября около 21:00 пророссийский блогер и активист Микаэль Бадалян был похищен неизвестными в масках возле отеля в Горусе, где он остановился.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, за день до инцидента Бадалян принял участие в одной из программ радио "Спутник".

Во время передачи он выступил с резкими обвинениями в адрес правительства Армении.