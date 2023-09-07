Жена Пашиняна угодила в скандал в Киеве

После резкой смены политического курса Еревана жена действующего премьера страны Анна Акопян решила отправиться в Киев. Согласно официальному заявлению, она прибыла на саммит к Елене Зеленской, посвященному психическому здоровью. Во время визита она передала первую с начала войны гуманитарную помощь Украине от Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, подобные действия обернулись настоящим скандалом. Поступок супруги Пашиняна воспринимают как публичный выпад против России.

Как отмечает издание Утро, ситуацию ухудшило еще и то, что в социальных сетях Акопян похвасталась снимками своего визита в Киев - она снялась вместе с Еленой Зеленской и радостно пожала руку действующему президенту Украины.

Ранее в Ереване объявили о намерении провести совместные учения с американскими военными. Это произошло после того, как Пашинян раскритиковал российских миротворцев в регионе, заявив, что особой пользы от их присутствия не было.

В Кремле уже отреагировали на подобные выпады. Особенную настороженность в Москве вызывают прибытие ВС США в Армению.